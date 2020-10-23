Mustafa Cengiz'den sert tepki! Galatasaray'a karşı kutsal bir savaş açıldı

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Galatasaray HDI Sigorta'nın Eczacıbaşı VitrA ile oynadığı voleybol maçı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"FALCAO AÇILACAK"

Falcao'ya çok güvendiklerini belirten Cengiz, "Falcao açılacak. O da Türkiye'de oynanan futbola, hakem yorumlarına alışacak ve gereğini yapacak. Bizi bu güne kadar utandırmadı. Tutar olarak en büyük indirimi Falcao yaptı. Ben ona müteşekkirim. Falcao çok karakterli bir insan. Dünyanın gelmiş geçmiş en değerli 10santrforundan birini sayarsanız biri Falcao'dur. Bir dünya markası Galatasaray'da oynuyor. Onu getirirken bizler ve taraftarlarımız çok fedakarlık yaptı. Tabii ki taraftarın isteği öne geçti. Taraftarın isteği bizim için kutsaldır. Taraftarın olmadığı bir Galatasaray yok hükmündedir. Taraftar olmayınca nasıl zorluklar yaşadığımız, 8 maçta 1 beraberlik aldığımız meydanda. Sadece takım, teknik heyet değil taraftar da gerekiyormuş. Bunu gördük yaşadık. Maçlara belli oranda taraftarı alacağız. Türk halkının rahatlama aracı olan futbolu seyircili olarak açacağız. TFF'nin bu konuda büyük çabaları var" dedi.

"HOCAMIZLA HER ZAMAN BULUŞUYORUZ"

Teknik direktör Fatih Terim sürekli görüştüklerini belirten Cengiz, "Hocayı çağırıyormuşuz gelmiyormuş. Hocamızla her zaman buluşuyoruz. Ne zaman randevulaşsak geliyor. Bir şey söyleyeceksem kimseden çekinmem. Benim gizli bir ajandam yok. Bu sağlık durumunda bu mücadeleyi vermeme de şaşırıyorlar. Bu adam niye bu kadar açık diye şaşıranları görüyordum şimdi de buna şaşırıyorlar. Biz bu işe canımızı veriyoruz. Bizden sonra gelecek yönetimlere en iyi Galatasaray'ı bırakmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"SEVDİĞİM İNSANLAR ÇOK AĞIR HAKARETLER ETTİ"

Divan kurulu toplantısında kulüp yönetimine hakaretler edildiğini söyleyen Cengiz, "Ben katılamadım divan toplantılarına fakat yönetimim temsil edildi. Yönetimim bu temsilde düzenli hakaret işitti. Ben çok az bölümü sonradan dinledim, çok üzüldüm. Devamlı ve düzenli olarak bize karşı belli sayıda kardeşlerimiz, sevdiğim insanlar çok ağır hakaretler etti, divan başkanı bunları teşvik etti. Bizim lehimize konuşan biri olursa da susturmaya çalıştı. Biz buna da bir şey demedik. Bunu da çekmek varmış kaderde dedik sesimizi çıkarmadık. Son toplantıda denetleme kurulunun tüzük gereği mali sorumluluğu açıklaması gerekir, Kaan kardeşim açıkladı, onu da çok yerde kestiler. Denetleme kurulu bir organ. Sunum yapması gerek, sunumunu yaptırmadılar. Kimin ne kadar katıldığı, ne olduğu sayı belli değil. Oylama yaptılar, seçime koydular. Denetleme kurulu bu derneğin en önemli organlarından. Dernekler ve medeni kanuna göre zaruri organ. Organın görevini yapmasına, okunmasına engel oldu. Denetleme kurulunun meşru olmadığını iddia edildi, meşruiyetini yitirmiştir, okuyamaz dedi. Bu denetleme kurulunun yaptığı hizmeti kimse yapmadı. Müthiş çalışıyorlar. Her toplantıya yedekleri dahi geliyor. Bunu okutmadılar. Çok ağır tüzük ihlali yaptı sayın başkan. Bunu protesto için yönetim olarak katılmama kararı aldık. Bu bizim ağırımıza gitti. Dernekler masasına yazdık. Dernekler masasına sorduk, organların ibrasızlık almaması ile ilgili kanunda herhangi bir hüküm yoktur. Ancak, mahkemelere düştüğü anda mahkeme sonuçlanana kadar beklemek durumu kanaati olduğunu bildirir diye yazı geldi. Denetleme kurulumuz görevde. Siz devleti nasıl değerlendirirseniz değerlendirin bu beni ilgilendirmez. Dernekler yasası vardır, kanun vardır, nizam vardır" diye konuştu.

Cengiz, genel kurul için izin verilmemesi hakkında da, "Seçime gitmiyorsunuz diyorlar. Eylül ayında dernekler masasına yazdık. Bize direkt cevap veremediler. Ankara'da 1 ay istişare ettiler, bugün yazı geldi. Geniş katılımlı sivil toplum örgütlerinin genel kurullarına 1Aralık'a kadar izin verilmediği söylendi. Bunu özellikle yazdık. Sanki bahane gösteriliyormuş gibi gösterdiler, buna çok üzüldük. Biz seçim yapmak istedik, partiler nasıl yapabiliyor' dedik. 'Partiler anayasa gereği genel kurulunu yapmak zorunda' dediler" dedi.

"GALATASARAY'A KARŞI KUTSAL BİR SAVAŞ AÇILDI"

Galatasaray'a karşı bir savaş açıldığını söyleyen Cengiz, "Galatasaray'a karşı büyük bir propaganda, topyekun taarruz var. Galatasaray'a karşı kutsal bir savaş açıldı. Tek tek anlatmak istemiyorum, salı günü anlatacağım. Galatasaray'ı psikolojik olarak transfer yarışına soktular. Ne kadar çok harcarsanız ayrı bir kupa alacaksınız diye. 30. kupalarıymış, biz de 37'nci kupamızı isteyeceğiz, 38'inci kupamızı bu sene alacağız. Bundan bütün taraftarlarımız emin olsun. Galatasaray değil Türkiye'nin dünyanın en büyük sivil toplum kurumlarından biridir" açıklamasında bulundu.

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