Beşiktaş'tan Ajdin Hasic ve Atakan Üner açıklaması
Beşiktaş Kulübü, futbolcular Ajdin Hasic ve Atakan Üner'in sağlık durumlarıyla ilgili bir açıklama yaptı.
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Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Futbolcularımızdan Ajdin Hasic'in, takımımızın 17 Ekim Cumartesi günü yaptığı antrenman sırasında ağrı hissetmesi üzerine yapılan değerlendirme neticesinde, sol uyluk üst adalesinde (vastus intermedius) evre 2 strain, Atakan Üner'in ise 18 Ekim Pazar günü yapılan çalışması sonrası gerçekleştirilen kontrolünde sağ diz arka adalesinde (popliteus) evre 1 strain tespit edilmiştir. İki futbolcumuzun da tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi.
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