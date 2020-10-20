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Beşiktaş'tan Ajdin Hasic ve Atakan Üner açıklaması

Kulübü, futbolcular ve 'in sağlık durumlarıyla ilgili bir açıklama yaptı.

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Giriş Tarihi: 20.10.2020 Güncelleme Tarihi: 20.10.2020
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Beşiktaş'tan Ajdin Hasic ve Atakan Üner açıklaması

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Futbolcularımızdan Ajdin Hasic'in, takımımızın 17 Ekim Cumartesi günü yaptığı antrenman sırasında ağrı hissetmesi üzerine yapılan değerlendirme neticesinde, sol uyluk üst adalesinde (vastus intermedius) evre 2 strain, Atakan Üner'in ise 18 Ekim Pazar günü yapılan çalışması sonrası gerçekleştirilen kontrolünde sağ diz arka adalesinde (popliteus) evre 1 strain tespit edilmiştir. İki futbolcumuzun da tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi.

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