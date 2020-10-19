Fenerbahçe'de flaş ayrılık: Garry Rodrigues'in sözleşmesi feshedildi
Fenerbahçe transfer haberleri... Fenerbahçe Kulübü, Suudi Arabistan ekibi El İttihad'dan 2 yıllığına kiralanan Garry Rodrigues'in sözleşmesini feshetti.
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Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kiralık olarak formamızı giyen Garry Rodrigues'in, bonservisini elinde bulunduran kulübü El İttihad'a dönmesi konusunda hem oyuncuyla hem de kulübüyle anlaşma sağlanmıştır." denildi.
Kiralık olarak formamızı giyen Garry Rodrigues'in, bonservisini elinde bulunduran kulübü Al İttihad'a dönmesi konusunda hem oyuncuyla hem de kulübüyle anlaşma sağlanmıştır.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) October 19, 2020
Kamuoyunun bilgisine sunarız. pic.twitter.com/HXGx7DUi92
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