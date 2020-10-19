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Fenerbahçe'de flaş ayrılık: Garry Rodrigues'in sözleşmesi feshedildi

transfer haberleri... Fenerbahçe Kulübü, ekibi El İttihad'dan 2 yıllığına kiralanan 'in sözleşmesini feshetti.

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Giriş Tarihi: 19.10.2020
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Fenerbahçe'de flaş ayrılık: Garry Rodrigues'in sözleşmesi feshedildi

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kiralık olarak formamızı giyen Garry Rodrigues'in, bonservisini elinde bulunduran kulübü El İttihad'a dönmesi konusunda hem oyuncuyla hem de kulübüyle anlaşma sağlanmıştır." denildi.

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