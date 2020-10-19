Fenerbahçe'de flaş ayrılık: Garry Rodrigues'in sözleşmesi feshedildi

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kiralık olarak formamızı giyen Garry Rodrigues'in, bonservisini elinde bulunduran kulübü El İttihad'a dönmesi konusunda hem oyuncuyla hem de kulübüyle anlaşma sağlanmıştır." denildi.

Kiralık olarak formamızı giyen Garry Rodrigues'in, bonservisini elinde bulunduran kulübü Al İttihad'a dönmesi konusunda hem oyuncuyla hem de kulübüyle anlaşma sağlanmıştır.



Kamuoyunun bilgisine sunarız. pic.twitter.com/HXGx7DUi92 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) October 19, 2020

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