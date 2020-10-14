Türkiye Sırbistan maçı canlı yayın nasıl izlenir? Milli maç hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Muhtemel 11'ler...
Türkiye Sırbistan maçı hangi kanalda? Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup dördüncü maçında Sırbistan karşı karşıya geliyor. Ay-yıldızlılar, Sırbistan ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. A Milli Futbol Takımı'nın Sırbistan'ı konuk edeceği UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup maçında loca alanlarına yüzde 50 kapasite oranında seyirci alınacak. Peki, Türkiye - Sırbistan maçı canlı yayın nasıl izlenir? Milli maç hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? İşte muhtemel 11'ler...
Türkiye-Sırbistan maçı canlı yayın nasıl izlenir? UEFA Uluslar B Ligi'nde Türkiye ile Sırbistan mücadele edecek. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma heyecanla bekleniyor. Türkiye A Milli Futbol Takımı, Sırbistan ile yapacağı UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup dördüncü maçıyla 583. kez sahaya çıkacak. Peki, Türkiye - Sırbistan maçı canlı yayın nasıl izlenir? Milli maç hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? İşte muhtemel 11'ler...
TÜRKİYE - SIRBİSTAN MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?
Karşılaşma 14 Ekim Çarşamba günü saat 21.45'te başlayacak. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma TRT Spor kanalından canlı yayınlanacak.
Karşılaşma öncesinde Türkiye A Milli Futbol Takımı, Uluslar Ligi'nde 2 puanla 3. sırada bulunuyor.
MUHTEMEL 11'LER
Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Mahmut Tekdemir, Merih Demiral, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Emre Kılınç, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Burak Yılmaz.
Sırbistan: Rajkovic, Maras, Milenkovic, Mitrovic, Gudelj, Maksimovic, Miladenovic, Gacinovic, Ljajic, Radonjic, Jovic.
TÜRKİYE 583. MAÇINA ÇIKIYOR
A Milli Futbol Takımı, Sırbistan ile bugün sahasında yapacağı UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup dördüncü maçıyla 583. kez sahaya çıkacak.
Türk Milli Takımı, 97 yıllık tarihinde 310'u resmi, 272'si özel 582 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 221 galibiyet, 138 beraberlik ve 223 yenilgi yaşadı.
Ay-yıldızlı ekip, 250'si deplasmanda, 252'si evinde, 80'i de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 767 gol attı, kalesinde 828 gol gördü.
A Milli Takım, bugüne kadar 88 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 582 karşılaşmanın 501'ini Avrupa, 32'sini Asya, 23'ünü Amerika, 23'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.
HÜKMEN GALİBİYET VE KOSOVA MAÇI
A Milli Futbol Takımı, geride kalan 582 maçın birini hükmen kazandı.
Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te İstanbul'daki Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0'lık skorla tescil etti.
Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.
2020 YILINDAKİ 5. MAÇ
A Milli Takım, 2020 yılındaki beşinci maçını Sırbistan ile İstanbul'da oynayacak.
Türkiye, bu yıl oynadığı ilk maça 3 Eylül'de çıktı. UEFA Uluslar Ligi'nde İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Macaristan 1-0 kazandı.
Ay-yıldızlı ekip, bu yılki ikinci maçına 6 Eylül'de oynadı. Türkiye, UEFA Uluslar Ligi mücadelesinde deplasmanda Sırbistan ile golsüz berabere kaldı.
Milli takım, 2020 yılındaki üçüncü karşılaşmasında deplasmanda Almanya ile karşı karşıya geldi. Bu mücadele 3-3'lük eşitlikle tamamlandı.
A Milli Takım, bu yıl oynadığı dördüncü maçta ise deplasmanda Rusya ile karşılaştı. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
SIRBİSTAN İLE İKİNCİ MAÇ
A Milli Futbol Takımı, Sırbistan ile tarihindeki ikinci maçını bugün oynayacak.
Ay-yıldızlı ekip, Sırbistan ile ilk maç��nı 6 Eylül 2020'de deplasmanda oynamış ve mücadele golsüz beraberlikle tamamlanmıştı.