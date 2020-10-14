14 Ekim 2020, Çarşamba
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Beşiktaş'ta koronavirüs şoku: Milli takım dönüşü yakalandı

'ta Ganalı futbolcu Bernard Mensah'ın yeni tip (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.

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Giriş Tarihi: 14.10.2020 Güncelleme Tarihi: 14.10.2020
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Beşiktaş'ta koronavirüs şoku: Milli takım dönüşü yakalandı

Siyah-beyazlıların internet sitesinde açıklamaları yer alan Beşiktaş Kulübü Sağlık Kurulu Koordinatörü Dr. Tekin Kerem Ülkü, Mensah'a Gana Milli Takımı kampı dönüşünde uygulanan rutin Kovid-19 PCR testinin pozitif sonuçlandığını bildirdi.

TEDAVİSİNE BAŞLANDI

Bernard Mensah'ın takip ve tedavi süreciyle ilgili protokollere başlandığı kaydedildi.


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