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İngiltere - Türkiye (CANLI YAYIN)

Türkiye, 2021 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçında İngiltere ile karşı karşıyaya geliyor. İngiltere-Türkiye maçı A Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor. Mücadeleyi canlı izlemek için ahaber.com.tr'deki haberimizi takip ediniz.

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Giriş Tarihi: 13.10.2020
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İngiltere - Türkiye CANLI YAYIN

Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçında İngiltere U21 Milli Takımı ile deplasmanda karşılaşıyor. Mücadele Wolverhampton'daki Molineux Stadı'nda oynanıyor.

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İNGİLTERE-TÜRKİYE MAÇI İLK 11'LERİ

İngiltere: Ramsdale, Aarons, Godfrey, Guehi, Bellingham, Nketiah, Hudson-Odoi, Sessegnon, Skipp, Justin, Dasilva.

Türkiye: Altay, Cemali, Ravil, Hüseyin, Serkan, Ahmet, Berat, Oğulcan, Halil, Ömer Faruk, Güven.

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