İngiltere - Türkiye (CANLI YAYIN)
Türkiye, 2021 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçında İngiltere ile karşı karşıyaya geliyor. İngiltere-Türkiye maçı A Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor. Mücadeleyi canlı izlemek için ahaber.com.tr'deki haberimizi takip ediniz.
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Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçında İngiltere U21 Milli Takımı ile deplasmanda karşılaşıyor. Mücadele Wolverhampton'daki Molineux Stadı'nda oynanıyor.
İNGİLTERE-TÜRKİYE MAÇI İLK 11'LERİ
İngiltere: Ramsdale, Aarons, Godfrey, Guehi, Bellingham, Nketiah, Hudson-Odoi, Sessegnon, Skipp, Justin, Dasilva.
Türkiye: Altay, Cemali, Ravil, Hüseyin, Serkan, Ahmet, Berat, Oğulcan, Halil, Ömer Faruk, Güven.