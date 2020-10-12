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Totti'nin babası koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

İtalyan futbolunun efsanesi 'nin babası , nedeniyle hayatını kaybetti. Totti'nin babasının birkaç yıl önce kalp krizi geçirdiği ve bu nedenle koronavirüse yenik düştüğü belirtildi.

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Giriş Tarihi: 12.10.2020
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Totti'nin babası koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Eski İtalyan milli futbolcu ve Roma takımının eski efsane kaptanlarından Francesco Totti'nin babası Enzo Totti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

ENZO TOTTİ 76 YAŞINDAYDI

İtalyan basınına yansıyan haberlerde, bir süredir Kovid-19 teşhisiyle başkent Roma'daki Lazzaro Spallanzani Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'nde tedavi gören 76 yaşındaki Enzo Totti'nin bugün yaşamını yitirdiği bildirildi.

Enzo Totti'nin birkaç yıl önce kalp krizi geçirdiği ve bu sebeple, Kovid-19 salgınının en çok etkilediği risk kategorisi yüksek gruptaki hastalardan olduğu belirtildi.

Francesco Totti'nin bütün futbol kariyeri boyunca formasını giydiği Roma kulübü de Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, Totti ailesine başsağlığı diledi.

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