NBA'de şampiyon belli oldu! LeBron James tarihe geçti!

Kıran kırana geçen final serisi sonuçlandı. NBA'de şampiyon belli oldu. Los Angeles Lakers, Miami Heat'i 106-93 yenerek seriyi 4-2'ye getirdi. Lakers, 17. şampiyonluğunu 10 yıl sonra kazandı.

LEBRON JAMES 4. KEZ ŞAMPİYON!

Devreyi 28 sayı farkla tamamlayan ve rahat bir zafer kazanan Lakers'ta LeBron James, 28 sayı 13 ribaund 10 asistle oynadı. LeBron James, dördüncü şampiyonluğuna ulaştı. NBA'in en çok playoff maçına çıkan oyuncusu olan LeBron James, dördüncü kez finallerin en değerli oyuncusu seçildi ve bunu üç farklı takımda elde etti. Rajon Rondo galibiyette önemli rol oynarken 30 dakikada 19 sayı 4 ribaund 4 asist üretti. Anthony Davis ise 19 sayı 15 ribaund 3 asistle etkili oldu.