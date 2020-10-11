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Son dakika | Koray Günter'in koronavirüs testi pozitif çıktı

Son dakika haberi... kulübü, Türk asıllı futbolcu 'in koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

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Giriş Tarihi: 11.10.2020 Güncelleme Tarihi: 11.10.2020
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Son dakika | Koray Günter'in koronavirüs testi pozitif çıktı

Son dakika haberi...İtalyan Verona kulübü, Türk asıllı futbolcu Koray Günter'in koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Hellas Verona'dan yapılan açıklamada bütün takıma yapılan rutin testler sonucu Koray Günter'in koronavirüse yakalandığı ifade edildi. Sağlık durumu iyi olan Koray Günter'in evinde karantinada olduğu belirtildi.

Koray Günter daha önce Süper Lig'de Galatasaray forması giymişti.

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