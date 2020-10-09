Luis Suarez attığı golü Muslera'ya hediye etti
Barcelona'dan ayrılarak Atletico Madrid'e transfer olan Uruguay'ın yıldız golcü Luis Suarez, Şili karşısında attığı golü annesini kaybeden vatandaşı Fernando Muslera'ya hediye etti.
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"MUSLERA VE AİLESİNE GÜÇ DİLİYORUM"
2020 Dünya Kupası Güney Amerika Elemleri maçında Uruguay ile Şili karşı karşıya geldi. Uruguay maçı, Luis Suarez ve Maximiliano Gomez'in golleriyle 2-1 kazandı.
Mücadelenin 39. dakikasında penaltıdan fileleri havalandıran Suarez, attığı golün ardından Muslera'ya mesaj gönderdi.
"MUSLERA VE AİLESİNE GÜÇ DİLİYORUM"
Formasının altındaki, "Muslera ve ailesine güç diliyorum" tişörtünü kameralara gösteren Suarez, kısa süre önce annesini kaybeden Uruguaylı file bekçisine başsağlığı diledi.
Maçı evinden takip eden Fernando Muslera da sosyal medya hesabından Suarez'in görüntüsünü "Teşekkürler kardeşim" ifadeleriyle paylaştı.