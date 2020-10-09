Inter'de 3 futbolcunun daha koronavirüs testi pozitif çıktı
İtalya'nın köklü kulüplerinden Inter'de yapılan koronavirüs testleri sonucunda 3 futbolcunun da salgına yakalandığı ortaya çıktı. Kulüpten yapılan açıklamada futbolcuların isimleri de açıklandı.
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İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Inter'de forma giyen Roberto Gagliardini, Radja Nainggolan ve Ionut Radu, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.
Kulüpten yapılan açıklamada, orta saha oyuncuları Gagliardini ve Nainggolan ile kaleci Radu'nun Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.
İtalyan ekibi, çarşamba günü de savunma oyuncusu Alessandro Bastoni'de koronavirüs tespit edildiğini duyurmuştu.