06 Ekim 2020, Salı
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Medipol Başakşehir Giuliano'yu transfer etti

, Brezilyalı orta saha oyuncusu 'yu kadrosuna kattı. 30 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

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Giriş Tarihi: 06.10.2020
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Medipol Başakşehir Giuliano'yu transfer etti

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Brezilya Milli Takımı'nda da görev yapan oyuncu, kulübümüzde 20 numaralı formayı giyecek. Giuliano de Paula'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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