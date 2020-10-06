Medipol Başakşehir Giuliano'yu transfer etti
Medipol Başakşehir, Brezilyalı orta saha oyuncusu Giuliano'yu kadrosuna kattı. 30 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.
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Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, "Brezilya Milli Takımı'nda da görev yapan oyuncu, kulübümüzde 20 numaralı formayı giyecek. Giuliano de Paula'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.