Transfer sezonu bugün, saat kaçta bitiyor? 2020-2021 yaz transfer sezonu bitti mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Süper Lig'de 2020-2021 sezonu için geri sayım sürüyor. Takımlar bu gece itibariyle son transfer tescillerini bildirecek. Eksik bölgelere takviyelerde bulunduğu transfer dönemi, bu yıl geçtiğimiz yıllara göre daha uzun sürdü. İşte, Transfer sezonu bugün, saat kaçta bitiyor? 2020-2021 yaz transfer sezonu bitti mi?

TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTECEK?

Süper Lig'de iki hafta karşılaşmaları tamamlandı. Birçok takım saha içindeki eksiklerini daha iyi tespit edebildi. Şimdi gözler transfer sezonun kapanacağı tarihte. Süper Lig'de 4 Ağustos'ta başlayan transfer sezonu 5 Ekim Pazartesi günü sona erecek.