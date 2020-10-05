Son dakika | Fenerbahçe'den bir transfer daha!

Yaz transfer döneminin son gününde de çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler PAOK'un yıldızı Pelkas ile her konuda anlaşmaya varmıştı. Yıldız isim Kanarya için sağlık kontrolünden geçiyor. Transfer kısa süre içerisinde resmi olarak açıklanacak.