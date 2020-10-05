05 Ekim 2020, Pazartesi
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Son dakika | Fenerbahçe'den bir transfer daha!

Son dakika haberi... Yaz döneminin kapanmasına saatler kala , takıma önemli bir futbolcu daha kazandırdı. Sarı lacivertli takım her konuda anlaşmaya vardığı 'un yıldızı 'ı kısa bir süre içinde resmen açıklayacak.

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Giriş Tarihi: 05.10.2020
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Son dakika | Fenerbahçe'den bir transfer daha!

Yaz transfer döneminin son gününde de çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler PAOK'un yıldızı Pelkas ile her konuda anlaşmaya varmıştı. Yıldız isim Kanarya için sağlık kontrolünden geçiyor. Transfer kısa süre içerisinde resmi olarak açıklanacak.

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