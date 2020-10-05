Son dakika | Fenerbahçe'den bir transfer daha!
Son dakika haberi... Yaz transfer döneminin kapanmasına saatler kala Fenerbahçe, takıma önemli bir futbolcu daha kazandırdı. Sarı lacivertli takım her konuda anlaşmaya vardığı PAOK'un yıldızı Pelkas'ı kısa bir süre içinde resmen açıklayacak.
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Yaz transfer döneminin son gününde de çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler PAOK'un yıldızı Pelkas ile her konuda anlaşmaya varmıştı. Yıldız isim Kanarya için sağlık kontrolünden geçiyor. Transfer kısa süre içerisinde resmi olarak açıklanacak.