Galatasaray'da Muslera'nın yerine Ozornwafor'un lisansı çıkartıldı
Galatasaray'da geçen sezon sakatlanan ve bu sezonun ilk yarısında forma giymesi beklenmeyen Fernando Muslera'nın yerine genç stoper Ozornwafor'un lisansı çıkartıldı.
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Galatasaray'da tedavisi süren Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın lisansı çıkartılmadı.
GENÇ STOPER KADROYA ALINDI
Geçen sezon sakatlık yaşayıp ameliyat edilen ve bu sezonun ilk yarısında forma giymesi beklenmeyen Muslera'nın adı Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) bildirilen 14 yabancı oyuncu arasında yer almazken, yerine 21 yaşındaki Nijeryalı savunma oyuncusu Valentine Ozornwafor listeye eklendi.
İŞTE SARI KIRMIMIZILILARIN YABANCI LİSTESİ
Listedeki 14 yabancı futbolcu, Christian Luyindama, Jesse Sekidika, Marcelo Saracchi, Marcao, Martin Linnes, Mbaye Diagne, Oghenekaro Etebo, Omar Elabdellaoui, Radamel Falcao, Ryan Babel, Ryan Donk, Sofiane Feghouli, Valentine Ozornwafor, Younes Belhanda oldu.