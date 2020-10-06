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Galatasaray'da Muslera'nın yerine Ozornwafor'un lisansı çıkartıldı

'da geçen sezon sakatlanan ve bu sezonun ilk yarısında forma giymesi beklenmeyen 'nın yerine genç stoper Ozornwafor'un lisansı çıkartıldı.

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Giriş Tarihi: 06.10.2020 Güncelleme Tarihi: 06.10.2020
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Galatasaray'da Muslera'nın yerine Ozornwafor'un lisansı çıkartıldı

Galatasaray'da tedavisi süren Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın lisansı çıkartılmadı.

GENÇ STOPER KADROYA ALINDI

Geçen sezon sakatlık yaşayıp ameliyat edilen ve bu sezonun ilk yarısında forma giymesi beklenmeyen Muslera'nın adı Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) bildirilen 14 yabancı oyuncu arasında yer almazken, yerine 21 yaşındaki Nijeryalı savunma oyuncusu Valentine Ozornwafor listeye eklendi.

İŞTE SARI KIRMIMIZILILARIN YABANCI LİSTESİ

Listedeki 14 yabancı futbolcu, Christian Luyindama, Jesse Sekidika, Marcelo Saracchi, Marcao, Martin Linnes, Mbaye Diagne, Oghenekaro Etebo, Omar Elabdellaoui, Radamel Falcao, Ryan Babel, Ryan Donk, Sofiane Feghouli, Valentine Ozornwafor, Younes Belhanda oldu.

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