Fırat Aydınus’un skandalları bitmiyor!

2 Kasım 2019: (Trabzonspor- Göztepe: 0-1) Fırat Aydınus çalmadığı fauller, vermediği kartlar ve Trabzonspor'un lehine olan bariz penaltıyı es geçerek yine Aydınus'un yönetimi büyük eleştiri aldı. Trabzonspor, Jose Sosa'ya yapılan kırmızı kartlık faul ve Sörloth'a yönelik faul sonrası verilmeyen penaltıyla ilgili olarak hakem Fırat Aydınus ile VAR hakemi Koray Gençerler'in TFF tarafından cezalandırılmasını talep etti.