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Galatasaray ile yolları ayrılan 6. isim de belli oldu! Jimmy Durmaz Süper Lig ekibine kiralandı

'in yeni ekibi yaptığı transferler ve ligde oynadığı 3 hafta topladığı puanlarla dikkat çekiyor. temsilcisi son olarak Galatasaraylı ismi 1 yıllığını kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

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Giriş Tarihi: 02.10.2020 Güncelleme Tarihi: 02.10.2020
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Galatasaray ile yolları ayrılan 6. isim de belli oldu! Jimmy Durmaz Süper Lig ekibine kiralandı

Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük transferlere devam ediyor. Biglia ve Ndiaye transferleriyle büyük sükse yaratan kırmızı-siyahlı ekip, Galatasaray'dan Jimmiy Durmaz'ı kadrosuna kattı. DHA'nın haberine göre Karagümrük, 31 yaşındaki futbolcuyu 1 yıllığına kiraladı.

GALATASARAY'DAN AYRILAN 6. İSİM
Fatih Karagümrük'ün 1 yıllığına kiraladığı Jimmy Durmaz, bu transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılan 6. futbolcu oldu. Sarı-kırmızılı takımda Maicon, Adem Büyük, Nagatomo, Mariano, Yunus Akgün'den sonra Jimmy de gönderildi.

KARAGÜMRÜK'ÜN 12. TRANSFERİ
Transfer döneminde fırtına gibi esen Fatih Karagümrük, Viviano, Aatif Chahechouhe, Vato Arveladze, Lichaj, Zukanovic, Mevlüt Erdinç, Biglia, Aksel Aktaş, Enzo Roco, Balkovec, Badou Ndiaye'den sonra Jimmy Durmaz'ı da renklerine bağlayarak 12. transferini gerçekleştirdi.

Galatasaray'ın geçen yaz bedelsiz olarak kadrosuna kattığı 31 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı takımda 17 maça çıktı ve 1 asist yaptı.

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