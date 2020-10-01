01 Ekim 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri İşte Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri!

İşte Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri!

Süper Lig'de şampiyon olarak Şampiyonlar Ligi'ne gitmeye hak kazanan 'in rakipleri belli oldu. H Grubu'na düşen temsilcimiz Başakşehir, PSG, Manchester United ve Leipzig ile karşılaşacak.

SPOR
Giriş Tarihi: 01.10.2020 Güncelleme Tarihi: 01.10.2020
ABONE OL
İşte Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri!

Şampiyonlar Ligi kura çekimlerine 4. torbadan katılan Başakşehir'in rakipleri belli oldu.

KURA ÇEKİMİ YAPILDI

A Grubu: Bayern Münih (Almanya), Atletico Madrid (İspanya), Salzburg (Avusturya), Lokomotiv Moskova (Rusya)

B Grubu: Real Madrid (İspanya), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Inter (İtalya), Borussia Mönchengladbach (Almanya)

C Grubu: Porto (Portekiz), Manchester City (İngiltere), Olympiakos (Yunanistan), Olympique Marsilya (Fransa)

D Grubu: Liverpool (İngiltere), Ajax (Hollanda), Atalanta (İtalya), Midtjylland (Danimarka)

E Grubu: Sevilla (İspanya), Chelsea (İngiltere), Krasnodar (Rusya), Rennes (Fransa)

F Grubu: Zenit (Rusya), Borussia Dortmund (Almanya), Lazio (İtalya), Club Brugge (Belçika)

G Grubu: Juventus (İtalya), Barcelona (İspanya), Dinamo Kiev (Ukrayna), Ferencvaros (Macaristan)

H Grubu: Paris Saint-Germain (Fransa), Manchester United (İngiltere), Leipzig (Almanya), BAŞAKŞEHİR

MAÇ TAKVİMLERİ DE AÇIKLANDI

1. maçlar: 20-21 Ekim

2. maçlar: 27-28 Ekim

3. maçlar: 3-4 Kasım

4. maçlar: 24-25 Kasım

5. maçlar: 1-2 Aralık

6. maçlar: 8-9 Aralık

Geçen sezon Alman ekibi Bayern Münih'in mutlu sona ulaştığı turnuvanın finali, 29 Mayıs 2021'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA