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F.Bahçe ve G.Saray'ın ilgilendiği Ravil Tagir Medipol Başakşehir'de

Transferde flaş gelişme... 'in son şampiyonu , ve 'la da adı anılan Altınordu'nun 17 yaşındaki stoperi ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

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Giriş Tarihi: 28.09.2020
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F.Bahçe ve G.Saray'ın ilgilendiği Ravil Tagir Medipol Başakşehir'de

Transfer çalışmalarını sürdüren son şampiyon Medipol Başakşehir, savunma hattını Ravil Tagir ile güçlendirdi. Turuncu-lacivertliler, TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da forma giyen 17 yaşındaki stoperle 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Ravil Tagir'in adı yaz transfer döneminde sık sık Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılıyordu. Genç stoper, turuncu-lacivertli takımda 35 numaralı formayı giyecek.

RAVİL TAGİR KİMDİR?

6 Mayıs 2003 tarihinde Kazakistan'ın Jambıl kentinde dünyaya gelen Ravil Tagir, 2017 yılında bu yana formasını giydiği Altınordu ile 2019 yılında profesyonel sözleşme imzaladı. İzmir ekibiyle gösterdiği başarılı performansla Süper Lig devlerinin de dikaktini çeken 17 yaşındaki stoper, Geçtiğimiz sezon çıktığı 33 maçta 1 gol kaydetti. Bu sezon da takımıyla çıktığı 2 maçta 180 dakika süre alan Ravil Tagir, Türkiye U21 Milli Takımı'nın formasını 3 kez terletti.

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