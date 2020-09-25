Karagümrük - Başakşehir CANLI anlatım

Süper Lig'in 3. haftası Fatih Karagümrük - Medipol Başakşehir maçı ile başlıyor. İlk iki haftada 4 puan toplayan ligin yeni ekibi Karagümrük, Olimpiyat Stadı'nda son şampiyon Başakşehir'i konuk ediyor. Turuncu-lacivertliler ise ilk iki haftada Hatayspor ve Galatasaray'a kaybederek henüz puanla tanışamadı. Taraftarlar mücadeleyi ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinde takip edebilirler.

FATİH KARAGÜMRÜK - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR CANLI ANLATIM

İKİ TAKIMIN MAÇA BAŞLADIĞI 11'LER

KARAGÜMRÜK: Viviano, Lichaj, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Ndao, Sabo, Ramazan, Darri, Mevlüt Erdinç



BAŞAKŞEHİR: Mert Günok, Caicara, Ponck, Epureanu, Hasan Ali, İrfan Can, Mahmut, Visca, Kerim Frei, Crivelli, Demba Ba