Karagümrük - Başakşehir CANLI anlatım
Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük ligin 3. hafyasında son şampiyon Medipol Başakşehir'e konuk oluyor. Saat 20'de başlayacak mücadeyi taraftarlar ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden anbean takip edebilecekler.
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KARAGÜMRÜK: Viviano, Lichaj, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Ndao, Sabo, Ramazan, Darri, Mevlüt Erdinç
Süper Lig'in 3. haftası Fatih Karagümrük - Medipol Başakşehir maçı ile başlıyor. İlk iki haftada 4 puan toplayan ligin yeni ekibi Karagümrük, Olimpiyat Stadı'nda son şampiyon Başakşehir'i konuk ediyor. Turuncu-lacivertliler ise ilk iki haftada Hatayspor ve Galatasaray'a kaybederek henüz puanla tanışamadı. Taraftarlar mücadeleyi ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinde takip edebilirler.
FATİH KARAGÜMRÜK - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR CANLI ANLATIM
İKİ TAKIMIN MAÇA BAŞLADIĞI 11'LER
KARAGÜMRÜK: Viviano, Lichaj, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Ndao, Sabo, Ramazan, Darri, Mevlüt Erdinç
BAŞAKŞEHİR: Mert Günok, Caicara, Ponck, Epureanu, Hasan Ali, İrfan Can, Mahmut, Visca, Kerim Frei, Crivelli, Demba Ba