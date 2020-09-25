Karagümrük 2-0Başakşehir (Maç Sonucu) | Son şampiyon henüz puanla tanışamadı
Süper Lig'in son şampiyonu Başakşehir, ligin yeni ekibi Karagümrük'e konuk oldu. Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan Başakşehir, 3. haftanın açılış maçında rakibine 2-0 mağlup olarak yeni sezonda oynadığı 3. hafta karşılaşmasında da puanla tanışamadı.
Süper Lig'in yeni takımı Karagümrük, son şampiyon Başakşehir'i ağırladı. Etkili performansına devam eden Karagümrük, Başakşehir'i 2-0 yenerek puanını 7'ye çıkarttı.
KARAGÜMRÜK ŞAMPİYONA ACIMADI
Sezona 2 mağlubiyetle başlayan Başakşehir, 3. haftada da aradığı galibiyeti bulamadı. Karagümrük'ün konuğu olan Başakşehir, ilk yarıda bulduğu pozisyonlarda meşin yuvarlağı filelerle buluşturamadı.
Mücadelede 2. yarının başlamasıyla Başakşehir karşısında etkili olan Karagümrük, 47. dakikada Roco ile öne geçti. 1-0
Karşılaşmanın son dakikalarında beraberlik golü arayan Başakşehir, kalesinde 2. golü de gördü. 90. dakikada sahneye çıkan Erik Sabo, Karagümrük'ün galibiyetini perçinleyen golü attı. 2-0
Karagümrük puanını 7'ye yükselterek liderliğe yükselirken, Başakşehir 3 hafta sonunda puansız kaldı.