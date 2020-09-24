Heyecan dorukta! UEFA kura çekimi ne zaman 2020? UEFA play-off maçları ne zaman oynanacak?

UEFA kura çekimi ne zaman 2020? UEFA play-off maçları ne zaman oynanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Galatasaray, Beşiktaş ve Alanyaspor'un mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi eleme karşılaşmalarında tur atlayan takım Galatasaray oldu. Temsilcimizin yeni rakibi için UEFA kura çekimi tarihi merak ediliyor. Peki, UEFA kura çekimi ne zaman 2020? UEFA play-off maçları ne zaman oynanacak?

- Kazanan taraf tur atlayacak

Galatasaray-Hajduk Split maçını kazanan takım, adını play-off turuna yazdıracak.

Koronavirüs salgını nedeniyle UEFA'nın aldığı karar gereği bu sezon eleme turları tek maç üzerinden oynanıyor.

Rövanş karşılaşması olmayacağı için yarınki müsabakayı kazanan ekip, play-off turuna yükselecek.

- Turu geçerse muhtemel rakipler

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna yükselmesi durumunda Hollanda veya İskoçya takımıyla eşleşecek.

Sarı-kırmızılı ekip, 3. eleme turunu geçip play-off turuna kalması halinde Hollanda'nın Williem II takımıyla İskoçya temsilcisi Rangers arasında oynanacak maçın galibiyle karşılaşacak.

- Saracchi forma giyemeyecek

Sarı-kırmızılı takımda, sakatlığı bulunan Marcelo Saracchi, Hırvat ekibiyle yapılacak maçta forma giyemeyecek.

Uzun süreli sakatlığı bulunan Fernando Muslera ve Emre Akbaba'nın yanı sıra UEFA'ya bildirilen kadroda isimleri yer almayan Emre Taşdemir, Valentine Ozornwafor, Kerem Aktürkoğlu ve Oğulcan Çağlayan da yarın sahaya çıkamayacak.

- Sezona iyi başladı

Galatasaray, 2020-2021 sezonuna iyi bir giriş yaptı.

Geçen sezon koronavirüs salgını sonrasında devam eden Süper Lig'i istediği gibi bitiremeyen sarı-kırmızılı takım, bu sezon farklı bir görüntü çiziyor.

Teknik direktör Fatih Terim'in öğrencileri, bu sezon çıktığı 3 resmi maçı da kazandı. Galatasaray, Süper Lig'de Gaziantep FK'yi 3-1, son şampiyon Medipol Başakşehir'i ise 2-0 mağlup ederken, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Azerbaycan temsilcisi Neftçi'yi 3-1'lik skorla yendi.

- Derbiye moralli çıkmak istiyor

Galatasaray, Süper Lig'deki Fenerbahçe derbisi öncesi kritik bir müsabakaya çıkacak.