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Roma'ya hükmen mağlubiyet cezası! Amadou Diawara...

(Serie A) takımlarından , ligin ilk haftasında berabere kaldığı karşısında oynayan Amadou Diawara'nın yaşını yanlış bildirmesi sebebiyle hükmen 3-0 mağlup sayıldı.

SPOR
Giriş Tarihi: 22.09.2020 Güncelleme Tarihi: 22.09.2020
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Roma'ya hükmen mağlubiyet cezası! Amadou Diawara...

Serie A Lig Yönetimi'nden yapılan yazılı açıklamada, ilgili spor hakiminin konuyu incelediği ve temmuz ayında 23 yaşına giren Diawara'yı, İtalya Futbol Federasyonunun (FIGC) talimatlarına aykırı şekilde maç esame listesinde 22 yaş altı olarak belirtilmesi sebebiyle hükmen mağlubiyet kararı verdiği bildirildi.

Bu kararla, Roma deplasmanda 0-0 berabere kalıp 1 puan aldığı Hellas Verona maçında, 3-0 hükmen mağlup sayıldı. Böylece Roma, yeni sezona mağlubiyetle başlamış oldu.

Gineli futbolcu Diawara, Hellas Verona maçına ilk 11 başlayıp, 89 dakika mücadele etmişti.

Öte yandan Corriere dello Sport gazetesi de Roma Kulübü Genel Sekreteri Pantaleo Longo'nun Hellas Verona maçında Diawara hadisesindeki hatasından ötürü hükmen mağlubiyet kararından önce kulübe istifasını sunduğunu yazdı.

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