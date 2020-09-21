Son dakika | Vedat Muriç koronavirüse yakalandı

Vedat Muriç'e koronavirüs şoku. Kosova basınında yer alan ve İtalyan Tutto Mercato gazetesine dayandırılan haberde; golcü oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı ileri sürüldü.

Geçtiğimiz günlerde kız kardeşinin düğünü için Kosovaya gelen Muriç, kalabalık bir ortamda gerçekleşen düğüne maskesiz katılmış ve bu hareketi Kosova basınında eleştirilere neden olmuştu. Vedat Muriçin virüse Kosovada yakalandığı iddia edildi.