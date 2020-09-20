​Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe'nin istediği golcüyle ilgili olay sözler: Hayalinde görür

"EMRE, MAYIS AYINDA SÖYLÜYORDU"

Ta mayıs ayında Emre Belözoğlu, Nazım Sangare'yi istediğini söylüyordu bana. Jailson ile Mevlüt'ü bile teklif etmişler o zaman. Birkaç gün gazetede okudum. Beşiktaş'ın da istediğini biliyordum. Fenerbahçe, bir de çalgıcı santrfor alsın. Biri çalsın, biri oynasın. Hayırlısı olsun.