Galatasaray'da kafalar karıştı!

Roma, 15 milyon Euro'yu bulan bir teklif paketiyle kulübün kapısını çalınca, harıl harıl yeni transferlere kaynak arayan yönetimde kafalar karıştı. Teknik patron Fatih Terim, bir süredir Avrupa kulüplerinin ilgi gösterdiği Marcao'nun Luyindama ile birlikte takımda kalmasını istemiş ve tandemi bozmayı düşünmediğini söylemişti. Ancak bonservis geliri beklenen Belhanda'nın bir türlü elden çıkarılamamış olması, 24 yaşındaki futbolcuya gelen mevcut teklifi cazip kılıyor. Galatasaray ile Roma şu sıralarda pazarlıkları sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar teklifi 20 milyon euro bandına çekmeye çalışacak.

SCOUT ÖNERİSİYLE ALINDI

Eğer İtalyan devi fiyat önerisini yükseltirse, Galatasaray sürpriz bir şekilde bu satışa onay verebilir. Sarı-Kırmızılılar'ın bu durumda bir de stoper transferi yapması gerecek. Galatasaray'ın scout önerisiyle Chaves'ten 4 milyon euroya aldığı Marcao, bu sezon 850 bin euro garanti ücret karşılığında forma giyiyor. Roma'nın maaş teklifinin de bunun çok üzerinde olduğu öğrenildi.