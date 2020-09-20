Fenerbahçe'ye kötü haber! Eran Zahavi PSV'ye transfer oldu

Türkiye'de adı Fenerbahçe ile uzun süre anılan İsrailli futbolcu Eran Zahavi'nin yeni adresi Hollanda oldu. PSV, Zahavi'yi kadrosuna kattı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 33 yaşındaki oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.



Zahavi kariyerinde Hapoel Tel Aviv, Palermo, Maccabi Tel Aviv ve son olarak Guangzhou R&F formalarını giydi. Deneyim golcü, kulüp kariyerinde bugüne kadar 427 maç oynadı ve rakip fileleri 260 kez havalandırdı. Eran Zahavi, iki kez Çin'de, bir defa da İsrail'de en çok gol atan oyuncu oldu.