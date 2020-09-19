19 Eylül 2020, Cumartesi
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Son dakika: TFF açıkladı! 6 hakem koronavirüse yakalandı

Son dakika haberine göre Türkiye Futbol Federasyonu, 4 klasman hakemi ile iki klasman yardımcı hakeminin koronavirüse (COVİD-19 )yakalandığını açıkladı.

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Giriş Tarihi: 19.09.2020 Güncelleme Tarihi: 19.09.2020
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Son dakika: TFF açıkladı! 6 hakem koronavirüse yakalandı

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

Dört Klasman hakemimiz ile iki Klasman Yardımcı hakemimizin 17.09.2020 Perşembe günü yapılan rutin Covid-19 PCR testi sonuçları pozitif çıkmıştır.

Hakemlerimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemlerimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

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