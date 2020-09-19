Fenerbahçe'den Hatayspor maçı öncesi Kovid-19 duyurusu
Evinde Süper Lig'in 2. hafta karşılaşmasında Hatayspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe'de bugün teknik heyet ve futbolculara yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonuçları açıklandı.
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Süper Lig'in 2. haftasında evinde Hataspor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe'de bugün yapılan testlerin sonucu negatif çıktı.
Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada;
"Bugün Samandıra Can Bartu Tesislerinde tüm takımımıza, teknik heyetimize ve idari çalışanlarımıza uygulanan Covid 19 testlerinin tamamı negatif sonuçlanmıştır" ifadelerine yer verildi.