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Fenerbahçe'den Hatayspor maçı öncesi Kovid-19 duyurusu

Evinde 'in 2. hafta karşılaşmasında 'u konuk edecek olan 'de bugün teknik heyet ve futbolculara yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonuçları açıklandı.

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Giriş Tarihi: 19.09.2020 Güncelleme Tarihi: 19.09.2020
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Fenerbahçe'den Hatayspor maçı öncesi Kovid-19 duyurusu

Süper Lig'in 2. haftasında evinde Hataspor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe'de bugün yapılan testlerin sonucu negatif çıktı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada;

"Bugün Samandıra Can Bartu Tesislerinde tüm takımımıza, teknik heyetimize ve idari çalışanlarımıza uygulanan Covid 19 testlerinin tamamı negatif sonuçlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

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