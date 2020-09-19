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Alanyaspor Kayserispor'u 2-0 mağlup etti

'in ikinci haftasında , 'u konuk etti. Antalya ekibi ağırladığını Kayserispor'u 2-0'la geçti. Alanyaspor aldığı galibiyetle puanını 4'e çıkarttı.

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Giriş Tarihi: 19.09.2020 Güncelleme Tarihi: 19.09.2020
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Alanyaspor Kayserispor'u 2-0 mağlup etti

Süper Lig'in 2. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Hes Kablo Kayserispor karşı karşıya geldi.

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Alanyaspor 2-0 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 45+5 ve 77'de Bareiro kaydetti.

Bu skorun ardından Alanyaspor puanını 6'ye yükseltirken, Kayserispor 3 puanda kaldı.

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