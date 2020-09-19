Alanyaspor Kayserispor'u 2-0 mağlup etti
Süper Lig'in ikinci haftasında Alanyaspor, Kayserispor'u konuk etti. Antalya ekibi ağırladığını Kayserispor'u 2-0'la geçti. Alanyaspor aldığı galibiyetle puanını 4'e çıkarttı.
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Süper Lig'in 2. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Hes Kablo Kayserispor karşı karşıya geldi.
Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Alanyaspor 2-0 kazandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 45+5 ve 77'de Bareiro kaydetti.
Bu skorun ardından Alanyaspor puanını 6'ye yükseltirken, Kayserispor 3 puanda kaldı.