İşte temsilcilerimizin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Son dakika haberi... UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Beşiktaş, Galatasaray ve Alanyaspor'un play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.
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Beşiktaş:
Galatasaray:
Beşiktaş ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri;
Beşiktaş:
CSKA Sofia - B36
AC Milan - Bodo/Glimt
Hapoel Beer-Sheva- Motherwell
Galatasaray:
Rostov - Maccabi Haifa
Williem II - Rangers
Fehervar - Reims
FCSB - Slovan Liberec