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İşte temsilcilerimizin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

Son dakika haberi... UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Beşiktaş, ve 'un play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.

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Giriş Tarihi: 18.09.2020 Güncelleme Tarihi: 18.09.2020
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İşte temsilcilerimizin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

Beşiktaş ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri;

Beşiktaş:
CSKA Sofia - B36
AC Milan - Bodo/Glimt
Hapoel Beer-Sheva- Motherwell

Galatasaray:
Rostov - Maccabi Haifa
Williem II - Rangers
Fehervar - Reims
FCSB - Slovan Liberec

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