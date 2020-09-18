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Fenerbahçe'den ayrılan Tolgay Arslan'ın yeni takımı belli oldu

Son dakika transfer haberi... ile sözleşmesini fesheden 'ın yeni takımı resmen açıklandı.

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Giriş Tarihi: 18.09.2020 Güncelleme Tarihi: 18.09.2020
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Fenerbahçe'den ayrılan Tolgay Arslan'ın yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe'nin sözleşmesini feshettiği Tolgay Arslan'ın yeni takımı belli oldu.

Arslan, İtalyan temsilcisi Udinese ile anlaşmaya vardı ve yeni takımının forması ile ilk pozunu verdi.

Geçen sezon Fenerbahçe forması giyen Vedat Muriqi (Lazio) ve Miha Zajc (Genoa) da İtalya'nın yolunu tutmuştu.

Tolgay sarı-lacivertli formadan ayrılarak Çizme'nin yolunu tutan 3. isim oldu.

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