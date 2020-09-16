16 Eylül 2020, Çarşamba
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Haberler Spor Haberleri Galatasaray İngiliz devinin Brezilyalı orta saha oyuncusunu istiyor! Taraftar sosyal medyadan ünlü futbolcuyu kuşattı

Galatasaray İngiliz devinin Brezilyalı orta saha oyuncusunu istiyor! Taraftar sosyal medyadan ünlü futbolcuyu kuşattı

'ın sessiz sedasız geçirdiği yaz transfer sezonu, taraftarında hayal kırıklığı oluşturdu. Takımın orta sahadaki önemli isimlerinin de ayrılması, moralleri bozarken 'den gelen bir haber yüzleri güldürdü. Galatasaray'ın İngiliz devinin Brezilyalı orta saha oyuncusu ile görüştüğü iddia edildi. Haberin spor kamuoyuna düşmesinin ardından sarı kırmızılı taraftarlar oyuncunun hesabını adeta kuşattı.

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Giriş Tarihi: 16.09.2020
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Galatasaray İngiliz devinin Brezilyalı orta saha oyuncusunu istiyor! Taraftar sosyal medyadan ünlü futbolcuyu kuşattı

Galatasaray ile Manchester City'nin dünyaca ünlü yıldızı Fernandinho'nun görüştüğü iddiası, gündeme bomba gibi düşerken, taraftarlar arasında büyük heyecan yarattı.

Galatasaray İngiliz devinin Brezilyalı orta saha oyuncusunu istiyor! Taraftar sosyal medyadan ünlü futbolcuyu kuşattı

Brezilyalı futbolcunun sosyal medya hesapları, "Come to Galatasaray" mesajlarıyla doldu.

Galatasaray İngiliz devinin Brezilyalı orta saha oyuncusunu istiyor! Taraftar sosyal medyadan ünlü futbolcuyu kuşattı

Manchester City forması giyen 35 yaşındaki orta saha oyuncusu Fernandinho'nun Galatasaray ile transfer görüşmesi yaptığı iddiası, önceki gece gündeme bomba gibi düştü.

Galatasaray İngiliz devinin Brezilyalı orta saha oyuncusunu istiyor! Taraftar sosyal medyadan ünlü futbolcuyu kuşattı

Sambacı ile gerçekleşen flört, bir anda sosyal medyada günün en çok konuşulan konusu haline geldi. Dünyanın dört bir yanında orta saha oyuncusu arayan Sarı-Kırmızılılar'ın böylesine büyük bir hamle yapması bile taraftarları heyecanlandırmaya yetti.

Galatasaray İngiliz devinin Brezilyalı orta saha oyuncusunu istiyor! Taraftar sosyal medyadan ünlü futbolcuyu kuşattı

Galatasaray'a gönül verenler, Fernandinho'nun sosyal medya hesaplarına, "Come to Galatasaray" (Galatasaray'a gel) mesajları yağdırdı. Tecrübeli futbolcu da bu ilgi karşısında bir hayli şaşırmış durumda.

Galatasaray İngiliz devinin Brezilyalı orta saha oyuncusunu istiyor! Taraftar sosyal medyadan ünlü futbolcuyu kuşattı

CİMBOM'A YABANCI DEĞİL

Galatasaray daha önce Manchester City'den Fernandinho'nun vatandaşı ve yakın arkadaşı Fernando'yu transfer etmişti.

Galatasaray İngiliz devinin Brezilyalı orta saha oyuncusunu istiyor! Taraftar sosyal medyadan ünlü futbolcuyu kuşattı

Ayrıca Fernandinho, sosyal medya hesaplarından Taffarel, Arda Turan ve Radamel Falcao'yu da takip ediyor ve sık sık internet üzerinden görüşüyorlar.

Galatasaray İngiliz devinin Brezilyalı orta saha oyuncusunu istiyor! Taraftar sosyal medyadan ünlü futbolcuyu kuşattı

Yani Brezilyalı futbolcu, Galatasaray'a pek de yabancı sayılmaz. Üstelik onu Shakhtar Donetsk'e Brezilya'dan getirten ve bir yıldız olmasını sağlayan da Galatasaray ve Beşiktaş'ın eski hocası Mircea Lucescu'dan başkası değil.

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