Yani Brezilyalı futbolcu, Galatasaray'a pek de yabancı sayılmaz. Üstelik onu Shakhtar Donetsk'e Brezilya'dan getirten ve bir yıldız olmasını sağlayan da Galatasaray ve Beşiktaş'ın eski hocası Mircea Lucescu'dan başkası değil.