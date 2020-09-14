Josef de Souza'dan Beşiktaş taraftarına büyük övgü

Beşiktaş'ın kadrosuna dahil ettiği Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, siyah-beyazlı takıma katılmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

"SEVGİNİN KARŞILIĞINI SAHA İÇİNDE VERMEK İSTİYORUM"

Brezilyalı futbolcu, siyah-beyazlı kulübün Youtube kanalında yer alan açıklamasında, "Beşiktaş ailesine katıldığım için çok mutluyum. Beşiktaş'a teşekkür ediyorum, beni yeniden Türkiye'ye getirdiler. Bana gösterilen bu ilgi ve sevginin karşılığını saha içinde vermek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Trabzonspor karşısında önemli bir galibiyet elde ettiğini aktaran Josef de Souza, "Kazandığımız için çok mutluyum. Deplasmanda büyük takım karşısında kazanmak Beşiktaş'ı bu yarışta bir adım ön plana çıkardı. Hocamızın olmadığı böyle bir maçı kazanmak daha zor ve önemliydi. Takım gelecek için umut verdi." diye konuştu.

TARAFTARA BÜYÜK ÖVGÜ

Siyah-beyazlı taraftarlardan övgüyle söz eden Brezilyalı futbolcu, "Beşiktaş'a karşı birçok maçta oynadım. Ambiyans ve taraftar baskısı olarak rakip takım oyuncusu için en kötü deplasman diyebilirim. Bu takımın bir parçası olarak umarım bundan sonra bu gücü arkamıza alarak, rakip takımlara bu baskıyı hissettirebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.