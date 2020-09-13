Trabzonspor-Beşiktaş | İşte sürpriz ilk 11'ler

Trabzonspor, Süper Lig'de 2020-21 sezonunun ilk maçında bu akşam Beşiktaş'ı ağırlayacak. Bordo-mavili takım sahasında kazanarak startı 3 puanla yapmak istiyor. Fırtına'nın kadrosunda önemli değişiklikler yaşandı. Jose Sosa, Filip Novak, Badou Ndiaye ve Da Costa gibi geçen sezonun önemli isimlerini gönderen Fırtına, yerlerine ise Anders Trondsen, Marlon, Plaza ile Flavio'yu transfer etti. Edgar Ie de kiralıktan geri döndü. En büyük sıkıntı ise sakatlıklar. Trondsen, Pereira ve Marlon bugün forma giyemeyecek. Sörloth da ortada yok!

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Hüseyin, Campi, Kamil, A. Parmak, Flavio, A. Ömür, Guilherme, Nwakaeme, Ekuban

Beşiktaş: Ersin, Necip, Vida, Welinton, N'Sakala, Atiba, Oğuzhan, Mensah, Boyd (Lens), Hasic, Güven



BOL PAS, OFANSİF FUTBOL

Teknik direktör Newton'un sağ bekte Pereira'nın yerine Serkan'a, orta sahada Trondsen'in yokluğunda Guilherme'ye şans vermesi bekleniyor. Forvette ise Ekuban olacak. Eksikler oyun planını da değiştirdi. Newton'un Beşiktaş karşısında eski düzene dönerek topu ileride tutmaya çalışacağı, etkili oyun hücum oyuncuları ile skor arayacağı öğrenildi. Hafta boyunca yapılan antrenmanlarda oyunculara pas trafiğini kontrol etmeleri uyarısı yapıldı, dahaf ofansif bir oyun anlayışı üzerinde duruldu.



BEKLENTİLERİ BİLİYORUZ

Fırtına'nın yeni hocası Eddie Newton, Beşiktaş maçı öncesi umutlu konuştu. İngiliz çalıştırıcı, kısa bir zaman olmasına rağmen iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirterek, "Yaşanan sakatlıklar üzücü olsa da mevcut kadrodaki arkadaşlarımızla önemli işler başarabileceğimize inanıyoruz.



Trabzonspor bu sezon topa daha çok sahip olan, temposunu yüksek tutan ve rakip savunmanın arkasında derine koşular yapabilen bir takım olacak. Beklentilerin farkındayız. Öncelikle Beşiktaş maçını kazanarak iyi bir başlangıç yapmalıyız. Buna göre hazırlandık ve öyle de olacak" diye konuştu.



23

Trabzon'da oynanan 46 maçın 23'ünü Fırtına, 14'ünü Beşiktaş kazandı. 9 mücadele berabere bitti.



34

Trabzonspor'un ligde 94 kez karşılaştığı Beşiktaş karşısında 34 galibiyeti var. (36Y/24B)



2

Bordo-mavililer, Beşiktaş ile Şenol Güneş Stadı'nda oynadığı son iki maçı kazandı. (2-1/4-1)



VOLKAN&NBSP;NARİNÇ'İN TESTİ POZİTİF

Trabzonspor-Beşiktaş maçında yardımcı hakem olarak açıklanan Volkan Narinç'in koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi. 14 gün karantinada kalacak olan Narinç, bu akşamki karşılaşmada görev yapamayacak. Merkez Hakem Kurulu, Narinç'in yerine başka bir ismi görevlendirecek.

KAYNAK-FOTOMAÇ