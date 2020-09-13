13 Eylül 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Kanarya golcüsünü buldu!

Kanarya golcüsünü buldu!

Vedat Muriç sonrası takımda net bir golcüsü bulunmayan , iki önemli yıldız için harekete geçti. Sarı lacivertli yönetim, 'u bonservisiyle Samatta'yı ise kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

SPOR
Giriş Tarihi: 13.09.2020
ABONE OL
Kanarya golcüsünü buldu!

Sezona santrfor transferini yapmadan giren Fenerbahçe 2 yıldızı kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor. Sarı- Lacivertli kurmaylar Bas Dost'u bonservisiyle Samatta'yı ise kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

MÜJDELİ HABERLER GELEBİLİR
Bas Dost'un bonservisi için Eintracht Frankfurt'la görüşmeler aralıksız devam ediyor. Samatta için ise Aston Villa ile satın alma opsiyonlu kiralama pazarlıkları yapılıyor.

FENER İKİSİNİ BİRDEN İSTİYOR
Uzun lig maratonunu düşünen Fenerbahçe iki oyuncuyu da kadrosunda görmek istiyor. Emre Belözoğlu'nun oyuncuların menajerleri ile iletişim kurduğu ve aşama kaydettiği de bildirildi.

KAYNAK-TAKVİM

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA