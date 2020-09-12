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Karagümrük 36 yıl sonra Süper Lig'deki ilk golünü attı

'in ilk haftasında 'u konuk eden , maçın 4. dakikasında Zukanovic'le öne geçti. Bu gol, kırmızı-siyahlı ekibin 36 yıl sonra Süper Lig'deki ilk golü oldu.

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Giriş Tarihi: 12.09.2020 Güncelleme Tarihi: 12.09.2020
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Karagümrük 36 yıl sonra Süper Lig'deki ilk golünü attı

'e 36 yıl aradan sonra yükselen , ligin ilk haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 'u konuk etti.

Karşılaşmanın henüz 4. dakikasında rakip fileleri havalandıran Karagümrük, Süper Lig'de 36 yıl aradan sonra gol sevinci yaşadı.

Ramazan'ın paslaşarak kullandığı korner atışında topu tekrar alan Ramazan, soldan ceza sahasına kavisli bir orta yaptı. Kaleciyi geçen top önce üst direğe ardından da kale çizgisine çarparken, yeni transferlerden Zukanovic bu noktada topu kafayla filelere gönderdi ve takımını öne geçirdi.

Karagümrük'ün Süper Lig'de attığı son golü, 20 Mayıs 1984 tarihinde atmıştı. 1983-1984 sezonunun 33. haftasında Karagümrük, Rıza Tuyuran'ın attığı bu golle Boluspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etmişti.

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