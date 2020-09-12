Göztepe: 5 - Denizlispor: 1 MAÇ SONUCU
Son dakika haberi... Süper Lig’in ilk haftasında İzmir temsilcisi Göztepe, sahasında Yukatel Denizlispor’u ağırladı. Karşılaşmanın başından bitiş düdüğüne kadar etkili bir oyun sergileyen Göztepe rakibini 5-1 mağlup etti.
Süper Lig'in ilk haftasında Göztepe, Yukatel Denizlispor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
8. dakikada Denizlispor ceza sahası içinde gerçekleşen pozisyonda Rodellega, Alpaslan Öztürk'e iterek müdahalede bulundu. Hakem VAR incelemesi sonrasında penaltı noktasını gösterdi.
9. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Alpaslan Öztürk, topu ağlara gönderdi. 1-0
16. dakikada sol kanattan gelişen Denizlispor atağında Bergdich'in ceza sahası içine yaptığı ortada Mesanovic arka direkte topa dokunsa da top auta çıktı.
25. dakikada Berkan Emir'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda Atınç Nukan, topu ceza sahasında yaptığı kafa vuruşuyla ağlarla buluşturdu. 2-0
31. dakikada orta alandan atağa çıkan Göztepe'de, ceza sahası dışı sağ çaprazından plase vuruş yapan Mossoro'nun şutunda top kalenin sağından az farkla auta çıktı.
43. dakikada orta alandan yüklenen Göztepe'de, Soner Aydoğdu'nun pasıyla ceza sahasına giren Halik Akbunar, sağ çaprazdan düz bir vuruşla topu kalenin solundan ağlarla buluşturdu. 3-0
İKİNCİ YARI
Karşılaşmanın 51. dakikasında Göztepe farkı 4'e çıkardı. Ceza sahası içinde Brown'la paslaşan Mossoro penaltı noktası yakınından yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 4-0.
62. dakikada sağ kanattan Lopes'in ortasında Oğuz kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 4-1.
71. dakikada Göztepe farkı tekrar 4'e çıkardı. Yaklaşık 30 metre uzakta topla buluşan Tripic'in güzel vuruşunda top filelere gitti: 5-1.
77. dakikada Berkan Emir'in sol kanattan yaptığı ortada topa iyi yükselen Kubilay'ın vuruşunda direğe de çarpan top auta gitti.
Karşılaşma Göztepe'nin 5-1 üstünlüğüyle sona erdi.