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Sivasspor'un yıldız ismi Erdoğan Yeşilyurt trafik kazası geçirdi

Son dakika haberleri... Sivassporlu sabah saatlerinde geçirdi. Araçta tek olan Yeşilyurt, kazayı yara almadan atlattı.

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Giriş Tarihi: 11.09.2020 Güncelleme Tarihi: 11.09.2020
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Sivasspor'un yıldız ismi Erdoğan Yeşilyurt trafik kazası geçirdi

'un 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt bu sabah saatlerinde aracıyla yaptı.

Aracıyla seyir halindeyken 'dan geldiği öğrenilen bir minibüs sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen kazada, çarpışmanın şiddetiyle 'un aracının hava yastıkları açıldı.

Araçta tek olan futbolcu, yara almadan kazayı atlatırken her iki araçta da maddi hasar oluştu.

Diğer yandan kazayı duyan Erdoğan Yeşilyurt'un eşi ve çocuğu da olay yerine gelerek eşine destek oldu.

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