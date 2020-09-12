Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin penaltılarını yorumladı

İlk yarıda verilen penaltı konusunda görüşlerini açıklayan Rıdvan Dilmen, "Futbolcu Rıdvan penaltı değil diyor, yorumcu Rıdvan Dilmen penaltı diyor" ifadelerini kullandı.

RIDVAN DİLMEN'DEN PENALTI YORUMU

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, "Şu anda sahada Emre Belözoğlu'nun takımı yok. Bana göre bu takımda minimum 7 oyuncuyla yollarınızı ayırsanız neden gitti denmez" dedi.

Eski milli futbolcu Rıdvan Dilmen, "Gökhan Akkan düşünmüyor mu akşam yatarken, 'Penaltı olsa kim atar?' diye. Caner sol ayaklı ve kalecinin soluna atacağını düşündü kaleci. Caner gibi zeki oyuncuların gelip ayak içiyle geldiği sağ köşeye atması lazım. Penaltıyla ilgili yorumum, kural yorumu değil, oyun kuralları penaltı diyor ama oyuncu kuralı olarak diyeyim ki, ben böyle penaltı vermem. Futbol tehlikeli bir boyuta gidiyor. Penaltıda eli çok açık değildi ama kural 'penaltı' diyor. Top da aldı götürdü elini. Futbolcu Rıdvan penaltı değil diyor, yorumcu Rıdvan Dilmen penaltı diyor" şeklinde konuştu.