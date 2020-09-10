Son dakika: PFDK, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye ceza kesti!

İŞTE PFDK KARARLARI:

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 10.09.2020 tarih ve 2 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- FRAPORT-TAV ANTALYASPOR Kulübünün, 31.08.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-FRAPORT-TAV ANTALYASPOR özel müsabakasında, kulübe tescilli olmayan sporcuların oynatılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- GALATASARAY A.Ş.'nin, 28.08.2020 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-İSTANBULSPOR A.Ş. özel müsabakasında, kulübe tescilli olmayan sporcuların oynatılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.'nin, 24.08.2020 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-ESKİŞEHİRSPOR özel müsabakasında, kulübe tescilli olmayan sporcuların oynatılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- ESKİŞEHİRSPOR Kulübünün, 24.08.2020 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-ESKİŞEHİRSPOR KULÜBÜ özel müsabakasında, kulübe tescilli olmayan sporcuların oynatılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü hakkında, 20.08.2020 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR özel müsabakasında, kulübe tescilli olmayan sporcunun oynatılmasından dolayı sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

6- ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR Kulübünün, 20.08.2020 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR özel müsabakasında, kulübe tescilli olmayan sporcuların oynatılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- ALANYASPOR Kulübünün, 19.08.2020 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-ALANYASPOR, 28.08.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-ALANYASPOR, 31.08.2020 tarihinde oynanan ALANYASPOR-FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. özel müsabakalarında kulübe tescilli olmayan sporcuların oynatılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.'nin, 22.08.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş., 31.08.2020 tarihinde oynanan ALANYASPOR-FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. özel müsabakalarında kulübe tescilli olmayan sporcuların oynatılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

9- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 22.08.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş., 28.08.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-ALANYASPOR, 31.08.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-FRAPORT-TAV ANTALYASPOR özel müsabakalarında kulübe tescilli olmayan sporcuların oynatılmasından dolayı ve daha önce aynı hususta İHTAR CEZASI ile cezalandırıldığı dikkate alınarak talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.

Av. Aytaç YÜKSEL

PFDK Başkanı