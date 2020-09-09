Ünal Aysal'a kötü haber! Mahkeme reddetti

Ünlü işadamı Ünal Aysal, bir bankaya olan borçlarını ödeyemedi. Bunun üzerine işadamının Ortaköy'deki Hotel Les Ottomans olarak faaliyet gösteren 440 milyon lira değerindeki Muhsinzade Mehmet Paşa Yalısı icralık oldu.

İTİRAZI REDDEDİLDİ

Aysal, İcra Müdürlüğü'ne başvurarak ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla başlatılan icra takibine itiraz etti. Aysal, mahkemeye sunduğu itiraz dilekçesinde, otel olarak faaliyet gösteren Muhsinzade Mehmet Paşa Yalısı'nın satılamayacağını belirtti, 'Alacaklı bankanın İcra İflas Kanunu'na göre satış süresi içerisinde İcra Müdürlüğü'ne başvurmadığı için satışın iptal edilmesi gerekir" dedi. Mahkeme, Aysal'ın itirazını reddetti. Satış ihalesi 10 Eylül'de İstanbul 10. İcra Müdürlüğü'nde...

Dilek YAMAN-SABAH