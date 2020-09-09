09 Eylül 2020, Çarşamba
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Haberler Spor Haberleri Son dakika: Fenerbahçe Vedat Muriç'in Lazio transferini resmen açıkladı!

Son dakika: Fenerbahçe Vedat Muriç'in Lazio transferini resmen açıkladı!

Son dakika  haberi... 'den yapılan açıklamada 'in transferi için Lazio ile görüşmelere başlandığını resmen açıkladı.

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Giriş Tarihi: 09.09.2020
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Son dakika: Fenerbahçe Vedat Muriç'in Lazio transferini resmen açıkladı!

Fenerbahçe Kulübü, Kosovalı futbolcu Vedat Muriç'in transferi için İtalya'nın Lazio kulübüyle görüşmelere başlandığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Vedat Muriç'in transferi için İtalya'nın Lazio kulübüyle görüşmelere başlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

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