Son dakika: Fenerbahçe Vedat Muriç'in Lazio transferini resmen açıkladı!
Son dakika transfer haberi... Fenerbahçe'den yapılan açıklamada Vedat Muriç'in transferi için Lazio ile görüşmelere başlandığını resmen açıkladı.
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Fenerbahçe Kulübü, Kosovalı futbolcu Vedat Muriç'in transferi için İtalya'nın Lazio kulübüyle görüşmelere başlandığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Vedat Muriç'in transferi için İtalya'nın Lazio kulübüyle görüşmelere başlanmıştır." ifadesi kullanıldı.