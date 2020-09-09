Galatasaray'dan yeni teklif! İspanyol ekibinin kapısı bir kez daha çalındı

Orta saha hattında köklü bir değişiklik için düğmeye basan Galatasaray, bu konuda adeta alarm durumunda bulunuyor... Teknik direktör Fatih Terim'in talebi doğrultusunda bu bölgeye Türk bir isim kazandırmak için uzun süredir çalışmalarını sürdüren Cim Bom, son olarak Okay Yokuşlu ismi üzerine yoğunlaştı. 26 yaşındaki Milli futbolcu için kulübü Celta Vigo'yla pazarlıklarına devam eden Aslan'ın teklifi belli oldu. 1,91'lik futbolcuyu satın alma opsiyonlu kiralamak için öneride bulunan Galatasaray Yönetimi, kiralama bedeli olarak ise 1 milyon Euro teklif etti. İspanyol temsilcisinin de oyuncusunu kiralamaya olumlu baktığı ve 2 milyon Euro'luk bir talepte bulunduğu belirtildi. Tarafların yaptıkları görüşmelerde son aşamada olduğu ifade edildi.

PİYASA DEĞERİ 6 MİLYON EURO

Genç futbolcu, 2 sezon önce Trabzonspor'dan 6 milyon Euro karşılığında Celta Vigo'nun yolunu tutmuştu. İspanya La Liga'da 56 maça çıkıp 2 gol ve iki asistlik performans ortaya koyan Okay, Kral Kupası'nda da 2 mücadelede süre almıştı. Piyasa değeri 6 milyon Euro seviyesinde bulunan başarılı oyuncunun, kulüplerin anlaşması halinde Türkiye'ye geri dönmeye olumlu baktığı kaydedildi.