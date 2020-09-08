Çağlar Söyüncü Premier Lig'de yılın ilk 11'ine seçildi
Milli takımın başarılı savunmacısı Çağlar Söyüncü, Leicester City formasıyla başarılı bir performans sergiledi. Dünya devlerinin transfer listesine de giren Türk futbolunun gözdelerinden Çağlar Söyüncü, Premier Lig'de yılın ilk 11'ine seçildi.
İngiltere Profesyonel Futbolcular Derneği (PFA) Ödülleri 2020'de Leicester City forması giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü, Premier Lig'de yılın ilk 11'ine seçildi.
ÇAĞLAR TAKDİR TOPLADI
2020 PFA Ödülleri, sahiplerini buldu. İngiltere'de yılın en iyilerinin seçildiği PFA Ödülleri'nde Çağlar Söyüncü, Premier Lig'de yılın ilk 11'ine seçilmeyi başardı. Leicester City formasıyla bu sezon 34 Premier Lig karşılaşmasına çıkan Çağlar Söyüncü, gösterdiği performansla futbol kamuoyunun ilgisini toplamıştı.
İŞTE İLK 11
Kaleci: Nick Pope (Burnley)
Defans: Çağlar Söyüncü, Alexander-Arnold, Virgil Van Dijk (Liverpool), Andrew Robertson (Liverpool)
Orta saha: Jordan Henderson (Liverpool), Kevin De Bruyne, David Silva (Manchester City)
Forvet: Sadio Mane (Liverpool), Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal), Jamie Vardy (Leicester City)
Öte yandan Premier Lig'de yılın futbolcusu ödülüne ise Manchester City'nin Belçikalı yıldız orta sahası Kevin De Bruyne layık görüldü.