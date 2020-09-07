Fenerbahçe'ye kötü haber! 4 gün kala hepsi ellerinde kaldı

Sözleşmeleri biten Hasan Ali, Mehmet Ekici, Isla gitti… Alper, Mevlüt ve Tolgay'ın sözleşmeleri feshedildi. Vedat, Lazio'ya satıldı. Buna rağmen ligin başlamasına 4 gün kala kadroda fazlalık var. Fenerbahçe, TFF'ye lig için 4'ü altyapı olmak üzere toplam 28 futbolcu bildirecek. 24 kişilik kontenjan için 27 futbolcu bulunuyor. Fenerbahçe stoper, sağ bek, kanat ve santrfor transferiyle 4 takviye daha yapmayı düşünüyor. Bu transferler gelirse, toplam fazlalık sayısı 6 olacak.

MURAT SAĞLAM DA SALLANTIDA

Yani 6 futbolcu TFF listesi dışında kalacak ve resmi maç oynayamayacak. Tüm transferlerin yapılması durumunda Fenerbahçe'de kadronun dışında kalacak isimlerin, Zanka, Dirar, Zajc, Rodrigues, Frey ve Allahyar olması bekleniyor. 3 değil 4 takviye yapılması durumunda ise Murat Sağlam TFF kadrosu dışında kalacak.

TARAFTARIN ZAHAVİ ZAFERİ

İsrailli futbolcu önceki gün bir taraftarın 'Fenerbahçe'ye gel' çağrısına 'Hadi deneyelim, 500 bin beğeni olursa gelirim" karşılığını verdi. Sarı-lacivertliler kısa sürede 600 bin sınırını aştı. Bu durum karşısında Eran Zahavi şok yaşarken taraftarlar, "Herhalde bavullarını toplayıp yola çıkmışsındır" yorumu yaptı.

LİSTE İÇİN SON DURUM

KALE: Altay, Harun

SAVUNMA: Gökhan, Dirar,

Murat, Novak, Caner, Sadık,

Serdar, Zanka, Lemos

ORTA SAHA: Gustavo, Ozan, Mert,

Sosa, Tolga, Jailson, Zajc, İsmail

KANATLAR: Ferdi, Deniz, Sinan,

Rodrigues

FORVET: Thiam, Valencia, Frey, Allahyar

(Oytun, Oğuz Kağan, Ömer Faruk, Muhammet gibi gençler altyapı kontenjanına eklenebiliyor.)