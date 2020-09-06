Son dakika: Formula 1'de İtalya Grand Prix'ini Pierre Gasly kazandı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 8. yarışı İtalya'da gerçekleşti. İtalya Grand Prix'ine Ferrari'nin kazası ve Pierre Gasly damga vurdu. İtalya Grand Prix'ini kazanan isim Pierre Gasly oldu.

HAMİLTON'UN CEZASI KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Mercedes ve Lewis Hamilton'ın çok rahat bir şekilde galibiyete gittiği yarışta durum, Haas pilotu Kevin Magnussen'in pit yolu öncesi yolda kalması ve Hamilton'ın pit yolu kapalıyken pite gelmesiyle tamamen değişti.

Hamilton, 10 sn dur kalk cezası alınca Gasly liderliğe yükseldi ve yarışı kazanan isim oldu.

Detaylar gelecek...