Galatasaray'a 3 transfer birden! Yönetim gaza bastı

Arda Turan, Emre Kılınç, Omar, Oğulcan, Fatih Öztürk ve Kerem Aktürkoğlu...Galatasaray Yönetimi bu 6'lıyı aldıktan sonra transferde frene bastı, orta sahada çok acil 2 oyuncuya ihtiyaç duyulmasına rağmen bir türlü beklenen takviyeler yapılmadı. Teknik direktör Fatih Terim, yönetimle yaptığı son görüşmede, "Transferde acele edelim. En azından 1 orta sahanın lige yetişmesi önemli" derken, Başkan Mustafa Cengiz'in kurmayları harekete geçti.

Lemar, Kouyate, Johansen ve Moder gibi isimleri listesinde bulunduran Cim Bom'da gündeme 3 yeni orta saha geldi. Bunlardan 1'i oldukça tanıdık: Badou Ndiaye. Geçtiğimiz yarım sezonu Trabzonspor'da kiralık olarak geçiren Ndiaye, Championshipte'te kalan Stoke City'de devam etmeyi düşünmüyor. Eski takımı Galatasaray'a dönmeyi çok isteyen ve haber gönderen Ndiaye konusunda kararı Fatih hoca verecek.

BONSERVİS SORUNU YOK

İtalyan basını Fiorentina'dan ayrılması beklenen Marco Benassi ile Cim Bom'un yakından ilgilendiğini yazarken, Sion ile mukavelesi biten İsviçreli milli futbolcu Pajtim Kasami de Galatasaray'ın kendisini istediğini açıkladı. 28 yaşındaki Kasami'nin bonservisinin elinde olması büyük avantaj. 26 yaşındaki Benassi konusunda ise Çizme'de çıkan haberler, Fiorentina'nın ciddi bir bonservis bedeli istemediği yönünde.

MUSTAFA CENGİZ: ORTA SAHA ÇALIŞMAMIZ VAR

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Azerbaycan televizyonu CBC Sport'a konuk olurken, transferle ilgili mesajlar verdi. Sarı-Kırmızılı kulübün patronu, "İnsanlar mükemmeli bulmak için mücadele veriyor, tam mükemmele asla ulaşamazsınız. Fakat biz santrfor yokken ligin en çok golünü attık, defans yok dendi, ligin en az gol yiyen takımı olduk. Orta sahayla ilgili çalışmalarımız var, inşallah taraftarı mutlu edeceğiz" dedi.