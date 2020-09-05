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Son dakika: Fenerbahçe'nin yıldızı Muriç Lazio ile anlaştı

Son dakika haberi... , geçtiğimiz sezon 'dan kadrosuna kattığı 'in transferi konusunda İtalyan devi Lazio ile anlaştı. Çaykur Rizespor'dan 3.5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Muriç için Fenerbahçe'nin kasasına 17.5 milyon Euro girecek.

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Giriş Tarihi: 05.09.2020
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Son dakika: Fenerbahçe'nin yıldızı Muriç Lazio ile anlaştı

Bir süredir transfer görüşmelerini sürdüren Vedat Muriç, İtalyan temsilcisi ile resmi anlaşmaya vardı.

Rize ekibinden 3.5 milyon Euro'ya sarı-lacivertli ekibe dahil olan Muriç, 17.5 milyon Euro karşılığında Lazio ile el sıkıştı.

Sarı-lacivertliler, Kosovalı golcünün sonraki satışından ise yüzde 5 pay alacak. Muriç, transferin önümüzdeki günlerde resmi olarak açıklanmasının ardından İtalya'ya gidecek.

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