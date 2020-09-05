Son dakika: Fenerbahçe'nin yıldızı Muriç Lazio ile anlaştı
Son dakika transfer haberi... Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor'dan kadrosuna kattığı Vedat Muriç'in transferi konusunda İtalyan devi Lazio ile anlaştı. Çaykur Rizespor'dan 3.5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Muriç için Fenerbahçe'nin kasasına 17.5 milyon Euro girecek.
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Bir süredir transfer görüşmelerini sürdüren Vedat Muriç, İtalyan temsilcisi ile resmi anlaşmaya vardı.
Rize ekibinden 3.5 milyon Euro'ya sarı-lacivertli ekibe dahil olan Muriç, 17.5 milyon Euro karşılığında Lazio ile el sıkıştı.
Sarı-lacivertliler, Kosovalı golcünün sonraki satışından ise yüzde 5 pay alacak. Muriç, transferin önümüzdeki günlerde resmi olarak açıklanmasının ardından İtalya'ya gidecek.