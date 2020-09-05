05 Eylül 2020, Cumartesi
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Fenerbahçe - Sivasspor | CANLI ANLATIM

ile kupasında karşı karşıya geliyor. Spor Smart'tan canlı yayınlanacak olan karşılaşmanın canlı anlatımını ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

SPOR
Giriş Tarihi: 05.09.2020
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Fenerbahçe - Sivasspor | CANLI ANLATIM

Sivasspor ile Fenerbahçe The Land Of Legends kupasında karşı karşıya geliyor.

Fenerbahçe, Antalyaspor'u 4-0 yenerek finale yükselmişti. Sivasspor ise Beşiktaş'ı 1-0 yenerek adını finale yazdırdı.

Fenerbahçe - Sivasspor maçı bu akşam saat 21:00'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı anlatımını ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

FENERBAHÇE - SİVASSPOR MAÇININ CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ

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